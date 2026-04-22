CCOO presentará 20 propuestas para "proteger el empleo, generar actividad económica y no dejar a nadie atrás"

El líder de CCOO, José Manuel Zapico. - EUROPA PRESS

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias celebra este miércoles su Consejo regional en un momento "de encrucijada entre dos etapas", en palabras del propio secretario, José Manuel Zapico, que en declaraciones a los medios ha indicado que el sindicato responde a la situación actual "con propuestas claras y nítidas, tanto al Estado como al Gobierno de Asturias y va a presentar 20 propuestas --13 al gobierno de Asturias y 7 al Gobierno de España-- en la línea de proteger el empleo, generar actividad económica y no dejar a nadie atrás".

"Este es un consejo muy importante en un momento de encrucijada entre dos etapas. El sindicato tiene que estar en la pancarta y el sindicato tiene que estar en Tik Tok. El sindicato tiene que hablar de Industria y de concertación y tenemos que abordar problemas como la vivienda o la regularización a las personas migrantes. Y en ese sentido nos preocupa enormemente, pues todos los efectos que la guerra de Irán está provocando en la sociedad", dijo Zapico.

Y es que considera el líder sindical que se hace necesario fortalecer aún más el transporte público en Asturias rebajando los precios aumentando las frecuencias; apostar por una industria cada vez más competitiva en el ámbito y la renovables; ayudar a las empresas que tienen dificultades y además redoblar los esfuerzos en todo relacionado con la vulnerabilidad.

En este sentido se ha referido a la necesidad de incrementar las ayudas al bono térmico y sobre todo eliminar las deudas de aquellas personas más vulnerables con la administración por causas ajenas a ellas y que hoy se están estigmatizando y que creemos que es justo condonar esas deudas.

MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA GUERRA DE IRÁN

Preguntado si considera que el Gobierno ha reaccionado con celeridad y con las medidas adecuadas a las consecuencias de la guerra, José Manuel Zapico ha indicado que "desde luego faltan muchas medidas",

"Hubo una salida de caballo y una parada de burro, es decir, hubo como una salida en tromba diciendo que se iban a hacer muchas cuestiones y aún seguimos esperando. Por eso nosotros vamos a poner hoy 20 medidas encima de la mesa para que los que son ricos no sean más ricos aún, como ocurrió en el 2022 con la guerra de Ucrania", dijo el secretario de CCOO que ha vuelto a abogar por topar los precios de la energía, grabar los beneficios extraordinarios y sobre todo proteger a las personas evitando despidos a causa de una guerra que los trabajadores no han provocado.