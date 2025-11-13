CCOO rechaza las cifras de seguimiento de la huelga de escuelas infantiles facilitadas por Educación

Manifestación de las educadoras de 0-3 frente a la Consejería de Educación - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Asturias ha rechazado este jueves las cifras ofrecidas por la Consejería de Educación relativas al seguimiento de la huelga de escuelas infantiles. Según el sindicato, Educación ha "manipulado" las cifras de seguimiento al contar al personal de los servicios mínimos.

En un comunicado, CCOO ha indicado que con esa "manipulación" se intenta "vaciar de contenido la huelga".

A ello suman que los servicios mínimos estipulados para las huelgas del primer ciclo de educación infantil "son abusivos y totalmente desproporcionados" y "vulneran de manera fragante los derechos de las Técnicas de Educación Infantil". Es por ello que CCOO ha anunciado una demanda ante la Sala de lo Contencioso.

"Si mas del 50% de la plantilla son servicios mínimos, escuelas donde no hay personal o sólo constan de un aula, debe acudir la plantilla al completo", razona el sindicato, que entiende que "se está vulnerado el derecho fundamental a huelga".

CCOO asegura que, de una plantilla de alrededor de 800 trabajadoras, "por voluntad propia sólo han acudido en toda Asturias alrededor de 60 Técnicas de Educación Infantil". Esto da al sindicato un porcentaje de un 90% de seguimiento, "un rotundo éxito".

A esto añaden el "apoyo" de las familias a la causa, afirmando que "la presencia en las aulas de los niños y las niñas se ha reducido un 70%".