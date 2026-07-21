CCOO rechaza el ERE de Asturiana de Zinc para alta dirección y personal con contrato individual

Archivo - Instalaciones de Asturiana de Zinc, AZSA, en San Juan. - AZSA - Archivo

OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Comisiones Obreras en Asturiana de Zinc ha mostrado su rechazo al expediente de regulación de empleo planteado por la dirección para personal de alta dirección y personas con contrato individual en la planta de San Juan de Nieva. La Federación de Industria de CCOO de Asturias respalda expresamente esta posición y la asume como propia.

A través de una nota de prensa CCOO explica que adopta este planteamiento en solitario, después de que SITAZ, USO y CSIF hayan respaldado el acuerdo alcanzado con la empresa.

"Entendemos que la causa organizativa alegada por la dirección resulta discutible desde un punto de vista técnico y que no resuelve las dudas de fondo que hemos venido planteando durante el periodo de negociación. En concreto, seguimos sin conocer cuál será el modelo organizativo futuro de la planta, ni tampoco su organigrama ni su composición", destaca CCOO.

Para el sindicato "la ecuación es clara: se plantea destrucción de empleo sin explicar antes cómo va a quedar estructurada la fábrica ni qué papel va a desempeñar el centro de San Juan de Nieva en el futuro de la compañía".

Entiende la organización sindical que este ERE no puede analizarse como una decisión aislada ni como una simple operación interna de reorganización y advierte que sus efectos pueden trasladarse al marco de relaciones laborales de los próximos años, tanto en la negociación del convenio como en la capacidad real del centro de San Juan de Nieva para sostener empleo, funciones y peso industrial dentro de la empresa.

Por todo ello, anuncian su rechazo al ERE y se reservan el ejercicio de las acciones legales que pudieran corresponder frente a esta medida.