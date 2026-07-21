CCOO reclama que la rebaja de la tarjeta Conecta se aplique de inmediato y urge a reforzar cercanías

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OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha reclamado que la rebaja del tope mensual de la tarjeta Conecta de 30 a 20 euros entre en vigor "ya" y no se demore hasta el otoño, al considerar que "la economía de la gente no puede esperar" mientras el precio del combustible sigue subiendo. El sindicato recuerda que esta medida formaba parte del paquete de propuestas presentado en marzo al presidente del Principado, Adrián Barbón, para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán.

La responsable de Política Institucional de CCOO, Ana María Rodríguez, ha defendido este martes que la bajada del precio de la tarjeta es "una iniciativa que partió del sindicato" y se enmarca en la necesidad de potenciar el transporte público por motivos económicos, de inestabilidad internacional y medioambientales, por lo que insiste en que su aplicación sea inmediata.

En este contexto, CCOO plantea una coordinación "urgente e inmediata" entre los horarios de los servicios de cercanías y los del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), con el fin de optimizar tiempos y reducir esperas en los principales flujos de movilidad, tal y como ya recogía el paquete de medidas trasladado al Ejecutivo autonómico en marzo.

Además, el sindicato insiste en la creación de líneas lanzadera a los principales polígonos industriales desde Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo, así como en la puesta en marcha de autobuses directos que conecten la estación de tren de La Corredoria con el HUCA, al que identifica como el principal foco de desplazamientos de la región, tanto de trabajadores como de pacientes y familiares.

CCOO subraya también que la rebaja del precio del transporte que comenzó en el verano de 2022 con la tarifa plana fue en su día una propuesta de la organización para combatir la inflación y reducir la dependencia energética derivada de la guerra de Ucrania, y considera que ahora sería "muy torpe" no aprovechar el contexto para revitalizar la red de cercanías.

Rodríguez defiende la necesidad de mejorar la infraestructura, la frecuencia y la puntualidad de los servicios ferroviarios y de modernizar el ancho métrico, la antigua vía estrecha de FEVE, como elemento clave para conectar y cohesionar Asturies, uniendo núcleos rurales con el área metropolitana y haciendo de este modo el tren "atractivo y competitivo" frente a otros medios de transporte.

Según la responsable de Política Institucional, los continuos retrasos e incidencias que sufren estos servicios "tienen su origen en la falta de inversión durante muchos años" y en un sistema "muy envejecido" sobre el que se han implantado nuevos sistemas de seguridad sin una modernización paralela, lo que se traduce en tiempos de viaje incluso superiores a los de hace años.