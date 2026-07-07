CCOO reclama la suspensión de la actividad lectiva en las escuelas infantiles de Asturias ante la ola de calor

Archivo - Ola de calor en Asturias. Un termómetro de Oviedo marca 36 grados. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC CCOO) ha reclamado la suspensión de la actividad lectiva en todas las escuelas infantiles de 0 a 3 años de Asturias mientras persistan las actuales condiciones meteorológicas derivadas de la ola de calor. El sindicato ha solicitado que "se garantice la atención necesaria a aquellas familias que la requieran".

La organización sindical, a través de una nota de prensa, apunta que esta suspensión de las clases debe aplicarse de forma homogénea tanto a los centros integrados en la red autonómica como a las escuelas infantiles municipales que todavía dependen de los ayuntamientos al no haberse incorporado a la red pública asturiana. Con ello, señalan la necesidad de "evitar respuestas organizativas diferentes ante una misma situación de riesgo".

CCOO recuerda que el alumnado de 0 a 3 años es el único que permanece en actividad lectiva durante estas fechas de julio y advierte de que esta franja de edad es la más vulnerable ante las altas temperaturas. A su juicio, esta situación "evidencia la urgencia de establecer medidas específicas para esta etapa educativa ante episodios de calor extremo".

El sindicato considera que la respuesta ante estas situaciones debe estar regulada mediante "protocolos claros y de aplicación automática" por parte de la Consejería de Educación. "La decisión de suspender la actividad lectiva o adoptar otras medidas organizativas no puede recaer en los equipos directivos ni depender de la titularidad de los centros, sino que debe responder a criterios homogéneos establecidos por la Administración educativa", expresan.

En la misma nota de prensa, apuntan que ""muchas escuelas infantiles carecen de sistemas de climatización adecuados". Por este motivo, califican de "insuficiente" la recomendación de utilizar "zonas frescas" cuando las condiciones estructurales de los propios edificios no permiten asegurar espacios protegidos frente a las temperaturas extremas.

REVISIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

Finalmente, la federación manifiesta que "esta situación pone de manifiesto la necesidad de adaptar el calendario escolar a la realidad del cambio climático". El sindicato critica que la prolongación de la actividad hasta el mes de julio "responde a un modelo diseñado para condiciones climáticas pasadas que ya no se corresponden con la realidad actual".

Por todo ello, CCOO reclama a la Consejería de Educación la apertura de un proceso de revisión del calendario escolar para adecuarlo "a los nuevos escenarios de temperaturas extremas", con el fin de asegurar el bienestar del alumnado, la seguridad de las plantillas y una planificación óptima para las familias.