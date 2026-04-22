CCOO reprocha a la concesionaria del transporte en el Nalón su falta de negociación para poner fin a la huelga

Nuria Baragaño, delegada de personal de Autobuses de Langreo; Delia Campomanes, diputada de Convocatoria por Asturies IU; y Luz García, secretaria general de FSC-CCOO Asturias, durante una rueda de prensa sober la huelga de transportes del Nalón. Archivo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha criticado este miércoles que la empresa concesionaria del transporte en el valle del Nalón no ha tenido capacidad real de negociación en el conflicto que mantiene la huelga indefinida del sector, tras la reunión celebrada en la Consejería de Movilidad.

La secretaria general de la FSC, Luz García, ha explicado que la empresa concesionaria ha acudido a la reunión únicamente a través de un representante de recursos humanos "sin capacidad de tomar decisiones" y que su intervención se ha limitado a "repetir lo que la empresa le decía que tenía que repetir".

García ha afirmado que esta situación ha provocado que "la consejería se haya visto obligada a tomar una decisión drástica", consistente en comunicar a la empresa la suspensión del servicio de búho hasta que se alcance un acuerdo con la representación legal de los trabajadores y se cuente con un informe del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección de Trabajo.

El sindicato ha defendido que las reivindicaciones de la plantilla se centran en la instalación de mamparas de seguridad para los conductores y ha ampliado la petición a la incorporación de "protocolos e instalación de cámaras para garantizar también la seguridad de las personas que viajan en los autobuses".

Según García, la ausencia de avances en la negociación ha obligado a la administración a intervenir, al tiempo que ha señalado que, una vez recibida la comunicación oficial, el sindicato convocará una asamblea de trabajadores para decidir sobre la desconvocatoria de la huelga si así lo acuerda la plantilla.

El conflicto afecta a los servicios de transporte por carretera en el valle del Nalón, donde la huelga indefinida se mantiene desde el pasado 3 de abril.