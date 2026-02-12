CCOO reprocha a Educación la falta de protocolo que permita suspender las clases ante fenómenos meteorológicos adversos

Cubierta del CEIP Valdellera de Posada de Llanes. - CCOO ASTURIAS

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha denunciado este jueves la "irresponsabilidad" de la Consejería de Educación del Principado por no establecer un protocolo específico que regule la suspensión de la actividad lectiva ante fenómenos meteorológicos adversos.

Según el sindicato, la falta de medidas ha dejado a miles de docentes y estudiantes en situación de vulnerabilidad, a pesar de las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes rachas de viento y otras condiciones de riesgo.

CCOO Enseñanza Asturias señala como ejemplo el caso del CEIP Valdellera de Posada de Llanes, donde la cubierta del polideportivo fue arrancada por el viento y desplazada por el patio, incidente que, apuntan, "solo la casualidad evitó que provocara un accidente durante el horario lectivo".

El sindicato advierte que la ausencia de un protocolo claro obliga a muchos docentes a desplazarse a sus centros de trabajo asumiendo riesgos graves y genera "incertidumbre y descoordinación" en la toma de decisiones.

Por ello, CCOO exige a Educación que establezca de manera urgente un protocolo que regule la suspensión de clases ante fenómenos meteorológicos extremos, basado en criterios objetivos de la Aemet y coordinado con otras administraciones y organismos competentes.