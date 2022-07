CCOO y UGT se movilizan hoy en las principales ciudades españolas para exigir a CEOE subidas salariales

OVIEDO/MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT se movilizarán este miércoles ante las sedes de las patronales de las principales ciudades españolas, en el marco de su campaña 'Salario o conflicto', para exigir a CEOE y Cepyme que los convenios colectivos garanticen el poder adquisitivo de los salarios y la inclusión de las cláusulas de garantía salarial. En Oviedo la concentración tendrá lugar a las 10.30 horas frente a la sede de la FADE.

En Madrid, la movilización tendrá lugar ante la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

De esta forma, los sindicatos vuelven a salir a las calles para pedir a la patronal una subida salarial, después de que ambas partes dieran por cerradas sin acuerdo las negociaciones para el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), a comienzos de mayo.

CCOO y UGT acordaron trasladar a las mesas de negociación de los convenios colectivos las mismas demandas que exigieron en el frustrado AENC. Así, los sindicatos piden una revalorización salarial del 3,5% para este año, del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024, acompañadas de una cláusula de revisión salarial.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, estarán presentes en la movilización de Madrid como continuación de la campaña 'Salario o Conflicto', iniciada el pasado 9 de junio, cuando ambos sindicatos concentraron en la capital a unos 1.500 negociadores sindicales de convenios.

También acudirán a la concentración de Madrid las secretarias generales de CCOO y UGT en Madrid, Paloma López y Marina Prieto.

La convocatoria de movilización se repetirá en las principales ciudades de Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

CCOO y UGT han reivindicado desde comienzos de año una subida salarial ante la escalada de la inflación, que en el dato adelantado de junio se disparó al 10,2%, con la subyacente en el 5,5%, su valor más alto desde 1993.

Los sindicatos y la patronal trataron de alcanzar un V AENC, pero a principios de mayo dieron por cerradas las conversaciones ante la "diferencia insalvable" con la cláusula de revisión salarial. Para CCOO y UGT, la cláusula era una condición imprescindible, pero la CEOE mantuvo su rechazo.

A pesar de no haber llegado a un acuerdo, los agentes sociales han manifestado después su intención de volver a sentarse a negociar, pero siguen insistiendo en la necesidad de incluir una cláusula de revisión salarial, algo a lo que, por ahora, la CEOE se sigue oponiendo.

"La patronal debería hacer un gesto de responsabilidad porque si no, el conflicto va a continuar. Nosotros no vamos a firmar los convenios a la baja porque no hay razones", denunció ayer el líder de UGT, Pepe Álvarez.

En este sentido, Álvarez advirtió de que los trabajadores tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes porque la inflación no ha tenido su traslado a los salarios y ha pedido que éstos suban de manera "generalizada" porque "se puede hacer" y porque ayudaría a que los problemas económicos fueran menos.

AVISO A LA CEOE

Álvarez explicó que el "escollo" para llegar a un acuerdo con CEOE en materia salarial sigue siendo el mismo: la inclusión de una cláusula de revisión que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores.

"En la negociación colectiva que viene de años anteriores la cobertura de la cláusula está por debajo del 20% de los trabajadores, pero la que hemos firmado desde el mes de enero está por encima del 80%. Esto o se aborda civilizadamente en una mesa de negociación o irá creciendo el conflicto en los convenios", alertó Álvarez, que añadió que los sindicatos no van a renunciar a que suban los salarios.

El dirigente sindical ha advertido además a la CEOE que, o desbloquea los convenios, sobre todo los que afectan a los trabajadores con salarios más bajos, o lo sindicatos pedirán al Gobierno que suba ahora el salario mínimo interprofesional (SMI) dado que la situación actual "es imposible de mantener para quienes ganan en torno a 1.000 euros".

"La Ley del SMI posibilita y casi llama a que cuando haya una inflación disparada como la que tenemos se revise a medio año y la CEOE tiene que ser consciente", precisó ayer Álvarez.

