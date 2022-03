CCOO y UGT reclaman que las consecuencias económicas de la guerra no afecten a los salarios

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO y UGT, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente, han reclamado este miércoles en Oviedo que las consecuencias económicas que genere la invasión Rusa a Ucrania no afecte al poder adquisitivo de los trabajadores.

En declaraciones a los medios después de una concentración en la capital asturiana para reclamar el fin de la invasión rusa y en apoyo al pueblo ucraniano, los dos han destacado la necesidad de acoger e integrar a los refugiados y de que la comunidad internacional aisle a Putin.

Además, sobre los efectos en la economía asturiana, Lanero ha destacado que estos ya se están viendo en la inflación y los precios de los combustibles. Por eso, ha reclamado, que al igual que pasó con la pandemia de coronavirus, se ponga en marcha una estrategia a nivel europeo para afrontar estos problemas y que no afecte a la competitividad.

"No podemos pretender que la clase trabajadora pague las crisis económicas, sanitarias y bélicas, siempre hay una disculpa para que no se puedan subir los salarios por unas crisis que no ha generado la clase trabajadora", ha señalado Lanero, que ha reclamado garantizar el poder adquisitivo de las personas. "Lo peor que nos podía pasar es que no hubiera consumo", ha sentenciado.

Por su parte, Zapico ha reclamado al Estado "meter mano en el oligopolio eléctrico" para no "pagar pavo a precio de caviar" y que "la calefacción sea un artículo de lujo". Del mismo modo, ha insistido en la necesidad de defender la industria y la energía para mantener la soberanía nacional.

También ha recordado la necesidad de "proteger a las personas" en un momento en que "los precios han subido el doble que los salarios". Una situación que hace que aumente la pobreza y, con ella, la "extremaderecha", que ha recordado que sigue las mismas políticas que Putín. Por eso, ha reclamado "tomar el camino contrario al que tomó el PP con la crisis del 2008" y seguir el que, a su juicio, tomó el gobierno actual durante la pandemia "protegiendo a las personas".

CONCENTRACIÓN CONTRA LA GUERRA

Los dos líderes sindicales lo han indicado así después de una concentración contra la invasión rusa a Ucrania, además de solidaridad con el pueblo ruso represaliado por protestar contra la guerra. En ella se han recordado que los principios fundacionales de Europa están basados en la paz y han calificado de "cobarde e ilegitimo" la invasión.

Del mismo modo, han mostrado la solidaridad con Ucrania y con su clase trabajadora y han reclamado a España y a la Unión Europa "estar a la altura" poniendo en marcha corredores humanitarios y planes de acogida. También han cargado contra la extremaderecha europea "que se relaciona con Putin" y han recordado que estas fuerzas políticas suponen "un peligro para la democracia y para la paz".