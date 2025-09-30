CCOO y UGT vuelven a concentrarse en Oviedo contra las violencias machistas: "Tolerancia cero"

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han vuelto este martes a protagonizar una concentración en Oviedo contra las violencias machistas. En esta ocasión ha sido bajo el lema 'Tolerancia cero', frente al juzgado de la Violencia sobre la Mujer.

Los participantes se han movilizado contra la violencia ejercida sobre la mujer y en señal de duelo y denuncia por todas las mujeres asesinadas en nuestro país. Los sindicatos vienen organizando desde hace años concentraciones de protesta la última semana de cada mes.

Las organizaciones afirman que "la desigualdad, la discriminación y la falta de prevención están detrás de esta forma de terrorismo", y mientras sigan, seguirán movilizándose.

En la concentración han leído un comunicado en el que han alertado de "la escalada de violencia machista" que ha provocado el asesinato de cinco mujeres en el último mes. "Un mes más volvemos a concentrarnos aquí por ellas, por las que ya no tienen voz", han señalado.

Los sindicatos han destacado la gravedad de los casos, apuntando que las víctimas fueron asesinadas por diferentes familiares, incluidos hermanos, hijos y parejas. "Una de ellas murió a manos de su hermano, otras dos asesinadas por sus propios hijos y dos más a manos de sus parejas", han explicado, poniendo énfasis en el caso de una joven de 28 años asesinada por un agresor de 21 años.

Han subrayado especialmente la problemática de la falta de denuncias previas, argumentando que "el miedo sigue presente" entre las víctimas. "Como sociedad tenemos que ser capaces de parar esto, no podemos seguir siendo asesinadas solamente por ser mujeres", han declarado los representantes sindicales, reclamando una intervención urgente.

Los sindicatos han propuesto la coeducación como herramienta fundamental para combatir la violencia machista. Han insistido en la necesidad de eliminar estereotipos de género desde la infancia.

Las organizaciones han hecho un llamamiento a la sociedad para acompañar y apoyar a las víctimas de violencia machista.