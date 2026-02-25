CCOO y UGT vuelven a salir a la calle para exigir medidas contra la siniestralidad laboral

Concentración - CCOO

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Comisiones Obreras de Asturias (CCOO) y la Unión General de Trabajadores de Asturias (UGT) han trasladado su "más sentido pésame y solidaridad" a la familia del trabajador fallecido este martes en un accidente laboral en el astillero de Gondán, en Castropol. Tal y como vienen realizando cada vez que hay un accidente de estas características, los representantes de los sindicatos han guardado un minuto de silencio en señal de duelo en una concentración en Oviedo.

"Esta muerte, por sus características como es el aplastamiento por la caída de una carga sobre el trabajador, debería haberse ya desterrado de los centros de trabajo hace ya muchísimo tiempo", han lamentado los sindicatos en un manifiesto.

Según CCOO y UGT, se está asistiendo "a un repunte de accidentes con resultado de muerte o de graves consecuencias para los afectados, que deberían de haber desaparecido totalmente pues son absolutamente previsibles y evitables".

"Está demostrado que además esas circunstancias se dan con mucha más frecuencia si las personas trabajadoras lo son de una contrata o subcontrata, ya que en esas modalidades de contratación se tiene una menor falta de información y formación en materia de prevención de riesgos laborales", han denunciado públicamente.

Los sindicatos han criticado "una pasividad y tolerancia de la parte empresarial para tomar medidas efectivas que permitan corregir la situación" y han apelado a la "responsabilidad de la clase política y de los responsables de todas las administraciones a que pongan los medios y recursos necesarios para la vigilancia de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras".

"Frente a los incumplimientos exigimos mano dura para hacer que incumplir la ley salga caro a quién lo haga", han reclamado, insistiendo en que "no somos los trabajadores y trabajadoras los responsables de la ausencia de medidas de prevención" sino "las víctimas, quienes nos dejamos la vida en el trabajo".

CCOO y UGT han anunciado que seguirán "insistiendo en que hay que castigar severamente a quien incumple la legislación" y han reivindicado que "tras cada accidente se deben investigar las causas y dirimir las responsabilidades a que haya lugar".

Finalmente, los sindicatos han guardado "un minuto de silencio en memoria del compañero fallecido en el astillero de Gondán en Castropol" y han lanzado dos lemas: "El trabajo no puede costarnos la vida" y "Al trabajo vamos a ganarnos la vida, no a perderla".