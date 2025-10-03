La Central Artística de Bueño celebra su segundo aniversario como referente cultural en el medio rural asturiano

El productor cultural del MAAT, Fernando Ribeiro; el escultor Tadanori Yamaguchi; el artista Claudio Garrudo; la directora de la Fundación EDP, Vanda Martins; el alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández; y el DG de Cultura, Pablo León. - DANI MORA

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Artística de Bueño ha celebrado este viernes su segundo aniversario. Nacida del concurso Arte Público de la Fundación EDP, esta iniciativa ha transformado el concejo de Ribera de Arriba en un punto de encuentro entre artistas, público y territorios.

Según ha informado la Fundación EDP, tras estos dos años la Central Artística se consolida como "un espacio de referencia para la creación contemporánea, el diálogo intercultural y la revitalización del medio rural".

Desde su apertura, la Central ha acogido exposiciones, conciertos, performances y residencias artísticas que han reforzado los vínculos entre Asturias y Portugal, gracias a la colaboración con el MAAT (Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa) y la Embajada de Portugal en España.

Entre las muestras más destacadas, la de la artista portuguesa Joana Vasconcelos, que en su exposición titulada 'LSD - Libertad, Solidaridad y Democracia', expuso su obra 'La Pasionaria', una instalación con forma de corazón y creada en ganchillo, rindiendo homenaje a figuras femeninas.

Al evento organizado con motivo del segundo aniversario de la CAB han asistido el director general de Cultura y Patrimonio del Principado de Asturias, Pablo León; el alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández; la directora de la Fundación EDP, Vanda Martins; y el productor cultural del Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa (MAAT), Fernando Ribeiro.

Todos ellos han coincidido en el éxito de este proyecto y en la necesidad de seguir impulsando iniciativas que presten apoyo a las zonas rurales y a sus habitantes.

PROGRAMACIÓN DE 2025

La programación anual de la Central Artística de Bueño en 2025 se engloba bajo el tema 'Arte, naturaleza y sostenibilidad' ya que se centra "en la relación entre la naturaleza y la naturaleza humana, un vínculo cada vez más disfuncional, aunque sigue inspirando imágenes e ideas poéticas y románticas que las prácticas cotidianas contradicen a diario", tal como señala Fernando Ribeiro, productor cultural del Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa (MAAT), comisario de las exposiciones y figura clave en la elaboración de la programación de la CAB. Segundo aniversario de la CAB.

La programación de este evento de aniversario ha estado marcada por dos exposiciones: "La huella del tiempo", del escultor japonés Tadanori Yamaguchi, y "PAUSA", del artista portugués Cláudio Garrudo

La música en directo también ha sido protagonista en este segundo aniversario, con una programación de conciertos que ha reunido a artistas locales, como La Banda EDP y Algaire, en el escenario de la Central.