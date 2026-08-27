Central Lechera Asturiana, Campofrío y ElPozo, las marcas más elegidas por los consumidores en Asturias

Archivo - Fabrica De Central Lechera Asturiana - EUROPA PRESS/CLAS - Archivo

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Central Lechera Asturiana (6,7 millones de CRPs o contactos), Campofrío (4,4 millones) y ElPozo (2,5 millones) son las marcas más elegidas por los asturianos, según la edición 2026 del Brand Footprint de Worldpanel by Numerator, estudio global de las marcas de gran consumo que analiza las de mayor presencia y repetición en los hogares españoles. Coca-Cola (2,3 millones) y Danone (2 millones) cierran el top 5.

En el conjunto del país, las más elegidas son Coca-Cola (121 millones de CRPs o contactos) ElPozo (112,5 millones) y Campofrío (85,4 millones).

No obstante, es la marca originaria de Murcia la que entra en más hogares españoles, en un 73,2%; por encima del 67,7% de Coca-Cola. Dentro del top 10 nacional, que este año sólo cuenta con una incorporación respecto al año pasado, Activia, sólo 4 marcas han crecido en las tres variables analizadas: CRP/contactos, porcentaje de hogares compradores y frecuencia de compra: ElPozo, Campofrío, Casa Tarradellas y Don Simón. Si ampliamos la foto al top 50 nacional, hay que destacar el regreso al ranking de Pepsi, además de otras tres nuevas incorporaciones: Carbonell, La Carloteña y Philadelphia.

Además, siete de cada diez marcas de este ranking han variado de posición en comparación con el año anterior, con 17 marcas que han subido y 15 que han bajado. Estas 50 marcas tienen una presencia notable en los hogares españoles, llegando al 99,6% de ellos y estando presentes en una de cada cinco cestas de gran consumo. Además, 28 de ellas son marcas de origen español.

Precisamente, una de las notas de interés que deja el ranking este año es que, partiendo de las 250 principales marcas, las españolas han logrado crecer un 1,2% en CRP (en impactos), mientras que las internacionales han caído un 1,6%.

El Brand Footprint no sólo indaga en las marcas más presentes en los hogares españoles, sino que además analiza las palancas que usan para crecer. Según María Josep Martínez-Abarca, directora general de Worldpanel by Numerator, "maximizar la penetración sigue siendo clave para crecer. Innovar con éxito, apoyar las marcas con publicidad, realizar promociones efectivas, y trabajar con la distribución es lo más eficaz". Con respecto a la innovación, este año han crecido el número de innovaciones realizadas por el top 50 de las marcas por primera vez desde 2021, hasta un total de 27, una decena más que hace un año.

Además, la brecha de éxito de las marcas más innovadoras en el top 50 frente a las que están fuera de ese ranking se ha ampliado en el último año, 50% frente a 14%; cuando el año pasado la diferencia era de 17 puntos porcentuales.

En cuanto a la publicidad, una de cada tres marcas que incrementaron inversión publicitaria han escalado o mantenido en el ranking este año; mientras que casi nueve de cada diez siguen apostando por la televisión. Hay que recordar que, de cada 100 euros que vende una marca, los medios son responsables del 8,3%, según Worldpanel by Numerator. Y la televisión lineal es la que más aporta de entre todos los canales con el 53,8%.

Las promociones son de nuevo una palanca muy activa entre las marcas más presentes en los hogares españoles, con una cuota promocional del 29,3%, creciendo de forma sostenida desde 2022 y ya una de cada tres marcas que aumentaron su presión promocional el año pasado lograron crecer en CRPs.

Finalmente, sobre el punto de venta, el informe concluye que 3 de cada 5 marcas han optimizado su presencia en al menos tres canales de compra.