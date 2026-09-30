Central Lechera Asturiana nombra director de estrategia de quesos a Sergio Martínez

El nuevo director de estrategia de quesos de Central Lechera Asturiana, Sergio Martínez. - CENTRAL LECHERA ASTURIANA

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Central Lechera Asturiana ha nombrado a Sergio Martínez director de Estrategia de Quesos, una nueva posición desde la que liderará la estrategia y el desarrollo del negocio de quesos del Grupo. Esta responsabilidad se suma a su actual cargo como director general de INNOLACT S.L. (Quescrem), sociedad participada en un 60% por el Grupo Central Lechera Asturiana, y pone en valor una trayectoria estrechamente vinculada al conocimiento y la innovación en el sector lácteo.

Ingeniero agrónomo y cofundador de INNOLACT en 2006, inició su carrera profesional en el Aula de Productos Lácteos de la Universidade de Santiago de Compostela, donde participó en iniciativas de investigación y desarrollo aplicadas al sector. Según ha informado Central Lechera Asturiana en nota de prensa, esta experiencia, junto con su recorrido al frente de Quescrem, le ha permitido adquirir "un profundo conocimiento de toda la cadena de valor del queso y una visión integral que combina tecnología, innovación, mercado y gestión empresarial".

Sobre esta sólida base de conocimiento y experiencia, la nueva posición permitirá al Grupo reforzar el crecimiento, la innovación y la competitividad de su negocio de quesos. Desde esta responsabilidad, Sergio Martínez liderará una hoja de ruta común para el negocio de quesos del Grupo, coordinará sus distintas capacidades y equipos e impulsará nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo en los mercados nacional e internacional.

Su continuidad al frente de INNOLACT S.L permitirá conectar la estrategia global del negocio de quesos del Grupo con la experiencia y la capacidad de innovación de Quescrem. La combinación de ambas funciones, agrega la compañía, "facilitará una visión transversal del negocio y reforzará la generación de sinergias, respetando al mismo tiempo la identidad, la especialización y la gestión propia de INNOLACT".

Con este nombramiento, el Grupo Central Lechera Asturiana "sitúa la categoría de quesos como una línea prioritaria dentro de su estrategia, aunando conocimiento del mercado, visión industrial, innovación y orientación al cliente". La nueva estructura, han agregado, permitirá avanzar con mayor foco y agilidad en la consolidación de una propuesta de valor diferenciada y con capacidad de crecimiento.

Según la empresa, "esta decisión refleja el compromiso del Grupo con el impulso de negocios sólidos, innovadores y sostenibles que generen valor para sus socios ganaderos, sus clientes y el conjunto de la sociedad". "Con esta nueva estructura, la estrategia de quesos afronta una nueva etapa orientada a aprovechar todo el potencial del negocio de quesos y a fortalecer su contribución al proyecto empresarial del Grupo Central Lechera Asturiana", han dicho.