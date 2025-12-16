El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos prevé su traslado a Llanera en el mes de octubre del próximo año

Archivo - Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Directora Gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, María Teresa Díaz Campomanes ha manifestado este martes que esperan que en el mes de octubre de 2026 ya puedan hacer el traslado a la nueva sede que se construirá en el Parque Tecnológico de Llanera.

"Tenemos muchísimas ganas de poder ir para allá cuanto antes, porque las circunstancias en las que estamos en el centro que está ahora mismo y en el que estamos trabajando en el antiguo HUCA, pues son bastante penosas, porque el edificio ya es muy antiguo, aunque tenemos muy buenos profesionales y muy buenos medios, estamos con la última tecnología, pero el entorno y el edificio en sí suponen muchísimos problemas de mantenimiento", dijo Díaz Campomanes.

Ha explicado que desde la Oficina Central de Cruz Roja Española en Madrid sacaron la licitación para las empresas que se van a presentar al concurso de rehabilitación en el mes de septiembre y actualmente está pendiente la firma de contrato con la empresa a la que se adjudicó.

Por ello ha incidido en que "posiblemente ya a primeros de enero, ya se puedan iniciar las obras, que van a tener una duración estimada de 10 meses según el proyecto y por ello esperan que en octubre ya puedan estar allí".

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, afirmó este lunes en sede parlamentaria que el reinicio de los trabajos de derribo de las instalaciones del viejo HUCA se reiniciarán una vez tenga lugar el traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos al Parque Tecnológico de Llanera.