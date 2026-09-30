El Centro Médico de Asturias estrena una nueva área de Resonancia Magnética con un equipo de 3 teslas

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Centro Médico de Asturias (HCMA) ha inaugurado este miércoles su nueva área de Resonancia Magnética, que incorpora un nuevo equipo de 3 teslas y la actualización tecnológica de otro de 1,5 teslas, con el objetivo de ampliar su capacidad diagnóstica.

La actuación, desarrollada en colaboración con Siemens Healthineers, incluye además la renovación del entorno asistencial y la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial y 'deep learning' para mejorar la calidad de las imágenes y reducir los tiempos de exploración.

Según ha explicado el responsable del Servicio de Radiodiagnóstico del HCMA, José Antonio Fernández Villameytide, la nueva resonancia de 3 teslas permitirá realizar estudios de mayor complejidad y reforzar el diagnóstico en áreas como "la neurología, la neurooncología, la mama, la próstata o la patología musculoesquelética".

La actualización del equipo de 1,5 teslas incorpora también nuevas capacidades para la realización de resonancias cardíacas, mientras que las herramientas de inteligencia artificial permiten optimizar la adquisición y reconstrucción de las imágenes.

El nuevo espacio ha sido presentado en un acto al que han asistido, entre otros, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, y el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, Luis Antuña.