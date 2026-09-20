El Centro Niemeyer acoge una nueva edición de sus talleres de robótica para niños de 6 a 13 años

Cartel del taller de robótica del Centro Niemeyer - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer acogerá durante los meses de octubre, noviembre y diciembre una nueva edición de su Taller de Robótica, una propuesta educativa dirigida a niños de entre 6 y 13 años que combina aprendizaje, creatividad y tecnología.

La actividad, planteada como una "extraescolar innovadora y práctica", permitirá a los participantes acercarse al mundo de la robótica y la programación de la mano de facilitadores expertos, según ha informado el Centro Niemeyer en nota de prensa.

A lo largo de los talleres, los niños aprenderán a construir y programar sus propios robots, al tiempo que desarrollan habilidades y competencias relacionadas con algunas de las áreas de conocimiento con mayor presencia en el presente y el futuro.

El programa busca introducir conceptos vinculados a la robótica y la programación de una forma accesible y atractiva para los más jóvenes, fomentando al mismo tiempo el aprendizaje práctico y la experimentación.

Las sesiones previstas para este trimestre serán los domingos 4 y 18 de octubre; 15 y 29 de noviembre; y 13 y 27 de diciembre de 2026, de 11.00 a 14.00 horas en el Centro Niemeyer. El precio de la actividad es de 45 euros al mes e incluye todos los materiales necesarios para realizar el taller.