El Centro Niemeyer de Avilés presenta este otoño el ciclo de danza contemporánea 'Umbrales Habitados'

Archivo - El Centro Niemeyer presenta este otoño el ciclo de danza contemporánea 'Umbrales Habitados' - CENTRO NIEMEYER - Archivo

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer de Avilés presenta este otoño 'Umbrales Habitados', un nuevo ciclo de solos de danza contemporánea comisariado por Manu Badás que reunirá tres propuestas escénicas entre octubre y diciembre.

El ciclo arrancará el domingo 4 de octubre, a las 19.00 horas en la Sala Club, con 'Nano Bubble #2', de la artista brasileña afincada en Barcelona Natalia Fernandes. La pieza, de unos 40 minutos de duración, plantea una coreografía colectiva en la que artistas y público participan en la construcción de la propuesta.

La segunda cita será el 29 de noviembre con 'Spira', creación de Eduardo Vallejo e interpretada por Michela Lanteri. La obra, de unos 50 minutos y recomendada para mayores de 11 años, aborda la transformación y la identidad a través de un recorrido por distintos entornos.

El ciclo concluirá el 20 de diciembre con 'La Revisión', de Sergio R. Suárez, en colaboración con La Basal. La propuesta, recomendada para mayores de 14 años, reflexiona sobre los códigos de representación de la danza española y el flamenco y su relación con el género.

Las tres funciones comenzarán a las 19.00 horas y tendrán lugar en la Sala Club del Centro Niemeyer. Las entradas tienen un precio de 12 euros, mientras que el abono para los tres espectáculos cuesta 27 euros. Las personas con Club Cultura podrán adquirirlas por 10 euros hasta el día anterior a cada función.