El Centro Niemeyer lamenta la muerte del director de su Ciclo de Palabra, Javier García Rodríguez

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer ha lamentado la muerte de Javier García Rodríguez, programador del Ciclo Palabra desde marzo de 2016. "Su paso por el Centro Niemeyer deja una huella profunda: detrás de cada conversación, de cada invitado, de cada edición del Ciclo Palabra, estaba su mirada cómplice, su entusiasmo contagioso y su amor por la literatura en todas sus formas", han indicado.

En una nota de prensa, el equipamiento cultural destaca sus facetas como "escritor, profesor, poeta y, sobre todo, un apasionado defensor de la palabra". Han expresado además su "más sincero cariño y agradecimiento a su familia, amigos y compañeros".

Desde marzo de 2016, Javier fue el programador del Ciclo Palabra del Centro Niemeyer, un espacio que convirtió en punto de encuentro entre autores y lectores, "siempre con curiosidad, humor y una inteligencia que hacía fácil lo complejo".

Profesor titular en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Oviedo, Javier García Rodríguez también coordinaba el Mínor en Comunicación y dirigía el grupo de investigación "Técnicas de inscripción social de la ficción y la teoría (SATISFICTEO)".

Entre sus obras literarias están los libros de relatos Barra americana y La mano izquierda es la que mata; los libros de poemas Estaciones, Qué ves en la noche y La cuarta pared; varias colecciones de artículos de prensa como Líneas de alta tensión: literatura crónica que viene a cuento o Y el quererlo explicar es Babilonia; y, en literatura infantil y juvenil, La tienda loca, Un pingüino en Gulpiyuri, Mi vida es un poema y Miedo a los perros que me han dicho que no muerden.

Fue el primer director de la Cátedra Leonard Cohen, era miembro del jurado del Premio Tigre Juan y codirigía la colección de narrativa "La cadena trófica".