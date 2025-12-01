El Centro de Personas Mayores de Las Meanas despide el año con talleres, tertulias y su Fiesta de Navidad

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Personas Mayores de Las Meanas se llena estos días del ambiente propio de estas fechas y propone a su comunidad un mes repleto de actividades festivas, como encuentros culturales y propuestas especialmente diseñadas para celebrar la Navidad que integran una programación pensada para disfrutar en compañía y fomentar el bienestar de todas las personas usuarias del centro.

Las actividades, todas gratuitas, salvo cuando se indique que la entrada es libre requieren inscripción previa en el propio centro. El mes arrancará con el tradicional bingo, que se celebrará el jueves 4 a las 18.30 horas.

Le seguirá, el viernes 12 a las 17.00 horas, el popular taller de cocina con Encarnita, una cita habitual que reúne recetas, trucos culinarios y un ambiente cercano. Además, la creatividad tomará el relevo el sábado 13, a las 17.00 horas, con la creación de un mural navideño, una actividad colaborativa para llenar el centro del espíritu de estas fechas.

El martes 16 llegará uno de los momentos más esperados del mes: la fiesta baile de Navidad, que este año incorpora una merienda a partir de las 17.00 horas, bajo reserva, y con un precio de 10 euros por persona, con catering a cargo de La Cachopería. Tras la comida, a las 18.30 horas, la celebración se abrirá al público general, coincidiendo con el inicio de la actuación musical. Las entradas para la merienda ya están agotadas y el centro mantiene abierta una lista de espera por si se produjera alguna cancelación, que a estas alturas ya es numerosa.

Dos días más tarde, el jueves 18, a las 18.30 horas, regresará la cita de Café y tertulia, un espacio distendido para conversar sobre temas de actualidad en torno a un café y un bizcocho. La Gala final del proyecto 'Compartir culturas para integrar, incluir', organizada por la Asociación Pedro Menéndez, tendrá lugar el viernes 19, de 16.30 a 19.45 horas. Será un festival intercultural que reunirá música, danza y narraciones tradicionales de diferentes partes del mundo. En la recta final del mes, el lunes 22 a las 11.00 horas se celebrará un taller de manualidades navideñas; el viernes 26, a las 17.30 horas, tendrá lugar un baile abierto a la comunidad; y el martes 30, a las 17.00 horas, las fiestas se despedirán con un taller de galletas navideñas, ideal para disfrutar de una tarde creativa y dulce.

Además, continúan las actividades regulares del centro. Desde octubre hasta junio se realizan en el centro talleres propios que son gratuitos y para participar es necesario inscribirse en el propio Centro