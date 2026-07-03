'Cepi' formaliza su precandidatura a la alcaldía y confía en revalidar el cargo en 2027

El alcalde de Siero, Ángel García, junto a Luis Blanco, secretario general del PSOE Siero, y José Méndez, secretario de Acción Electoral de la agrupación. - PSOE

SIERO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha formalizado este viernes su precandidatura para optar a la reelección como candidato del PSOE a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027, en el marco del proceso abierto por el PSOE. El trámite se ha realizado en la Casa del Pueblo de Pola de Siero, coincidiendo con la primera ventana habilitada para la presentación de candidaturas.

García ha asegurado afrontar este nuevo proceso "con muchas ganas y mucha ilusión" y ha explicado que ha decidido presentar su precandidatura "lo antes posible". "Dada la situación que tenemos en Siero, entendíamos que lo mejor era hacerlo en la primera ventana para el proceso de elección de candidatos", ha señalado.

El regidor ha expresado su confianza en que no concurran otras precandidaturas y ha puesto en valor la estabilidad de la agrupación socialista local, así como la relación "excelente" entre esta y el equipo de gobierno. "Eso nos permite tener una estabilidad y una fuerza interna que se ve en el día a día en el Ayuntamiento, en la acción de gobierno, y nos permite trabajar y pensar solamente en los vecinos y no estar preocupados por problemas internos que nos desvíen de lo importante, que es gobernar", ha afirmado.

Asimismo, García ha indicado que se ve al frente del Ayuntamiento tras los próximos comicios municipales. "Si no me viese, no daría este paso. Para conseguir algo en la vida hay que creer en ello, verlo y luego hacer todo lo que esté en nuestras manos para llegar a ese punto y conseguirlo. Claro que me veo y lo siento; si no, no daría este paso", ha concluido.