Cerca de 1.200 estudiantes participan en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Oviedo

Estudiantes de la Universidad de Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.200 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional participan en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Oviedo, que se celebran los días 13, 14 y 15 de mayo en todas las facultades y escuelas de la institución académica de enseñanza superior. El alumnado, perteneciente a un total de 53 centros educativos de la región, podrá conocer la oferta formativa, resolver dudas y descubrir las instalaciones de los 17 centros de la Universidad de Oviedo.

El vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz, ha explicado en nota de prensa que este programa supone una "excelente oportunidad" para que los futuros universitarios tengan un primer contacto directo con la institución académica. "El estudiantado preuniversitario recibirá información y orientación adaptada a sus intereses a escasos días de la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad", ha indicado el vicerrector.

López Muñiz ha agregado que será "una ocasión muy valiosa para despejar las últimas dudas a la hora de decidir los estudios que guiarán su futuro en los próximos años".

En la presente edición, durante los días 13 y 14 de mayo, las sesiones y visitas programadas se realizarán tanto en horario de mañana como de tarde, mientras que la actividad del viernes 15 será únicamente por la mañana. Han colaborado los 17 centros de la Universidad de Oviedo, tanto propios como adscritos, en los que se imparte la totalidad de la oferta formativa.

El programa consistirá en una charla informativa, impartida por responsables de los diferentes centros universitarios, en la que el estudiantado de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior conocerá los estudios de grado que puede cursar en cada facultad o escuela y será informado sobre cuestiones generales de interés académico, así como de otros asuntos relativos a su participación en la vida universitaria. La sesión finalizará con una visita guiada por las instalaciones del respectivo centro universitario.