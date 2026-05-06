Cermi Asturias traslada al Ayuntamiento las mejoras en materia de total accesibilidad del Palacio de Deportes

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad del Principado de Asturias (CERMI-Asturias), a través de su comisión de accesibilidad y supresión de barreras, se reunió este miércoles con el Ayuntamiento de Oviedo para trasladarle un documento de mejoras para lograr la total accesibilidad universal para todas las personas al Placio de los Deportes.

Así, tras la inauguración del Palacio de los Deportes de Oviedo este año y haberse realizado por parte del CERMI Asturias una visita de comprobación de la accesibilidad del estadio y su entorno, se ha elaborado el informe que ha sido presentado esta mañana al equipo técnico del Consistorio.

Además, en dicho encuentro se establecieron líneas de colaboración para futuros proyectos entre el ente local y el CERMI Asturias.