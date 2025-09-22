Cerrado el puente de San Sebastián en Avilés por trabajos de mantenimiento y pintura

Archivo - Nuevo puente de San Sebastián de acceso al Centro Nieyemer - EUROPA PRESS - Archivo

El puente de San Sebastián, que une ambos márgenes de la ría de Avilés a la altura del Centro Niemeyer, permanece cerrado desde este lunes por trabajos de adecuación de su estructura y tablero, que incluyen labores de mantenimiento, limpieza y pintura.

El Ayuntamiento ha informado de que el tránsito peatonal y ciclista está suspendido por razones de seguridad. Durante el periodo de obras, que se prolongará aproximadamente dos meses, la pasarela que conecta el paseo de Manuel Ponga con el Centro Niemeyer permanecerá abierta como acceso alternativo, garantizando así la conexión entre ambos márgenes de la ría.

La intervención busca acabar con las acumulaciones de agua que dificultaban el tránsito por el puente y rehabilitar su característica pintura multicolor.