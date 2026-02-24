El Certamen Avilés Acción abre convocatoria para su XXV edición - AVILÉS ACCIÓN.

El Festival de Cortometrajes Avilés Acción, impulsado por el Ayuntamiento de Avilés, abre la convocatoria para la selección de obras cinematográficas que formarán parte de su vigesimoquinta edición.

La convocatoria está dirigida a cortometrajes de producción y/o dirección española realizados con posterioridad al 1 de enero de 2025, con una duración máxima de 40 minutos y presentados en castellano, asturiano o con subtítulos en dichas lenguas.

En el caso de la Sección Asturias, las obras deberán estar, además, vinculadas al Principado a través de su dirección o producción.

Las secciones competitivas del certamen serán la Sección Oficial, dedicada a los cortometrajes más destacados del panorama nacional; la Sección Asturias, centrada en la creación audiovisual vinculada al Principado; Sección Documental, para obras de no ficción de cualquier temática y la Sección Animación, una novedosa sección destinada a cortometrajes de animación.

La incorporación de la competición de animación -donde España es referente internacional-, completa la oferta de contenidos del certamen, abarcando todos los géneros, y ofreciendo una programación que otorga una visión integral de las novedades del cortometraje del último año, diseñada para todos los públicos.

Las inscripciones deberán realizarse online a través de las plataformas Festhome (festhome.com) y Movibeta (movibeta.com). El plazo de admisión será de 30 días naturales desde la publicación oficial de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Con esta nueva edición, Avilés Acción reafirma su compromiso con la promoción del talento audiovisual, el impulso a nuevos creadores y el acercamiento del cine al público.