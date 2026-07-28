El Certamen del Queso Cabrales aspira el 30 de agosto a superar los 37.000 euros alcanzados en la puja de 2025

Presentación del 54º Certamen del Queso de Cabrales. - GUSTATIO

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Certamen del Queso Cabrales celebrará el próximo domingo 30 de agosto su edición número 54 en Arenas de Cabrales con el objetivo de batir un nuevo récord en la tradicional puja por la pieza ganadora del concurso, cifrado el año pasado en 37.000 euros.

La cita gastronómica buscará superar esa marca y alcanzar su sexto Guinness World Record consecutivo tras los conseguidos en las ediciones de 2018 (14.300 euros), 2019 (20.500 euros), 2023 (30.000 euros), 2024 (36.000 euros) y el pasado año, cuando el establecimiento El Llagar de Colloto adquirió la mejor pieza, de la quesería Ángel Díaz Herrero, por 37.000 euros. El establecimiento hostelero lleva seis años consecutivos haciéndose con la mejor pieza del certamen, puesto que en 2022 también se lo llevó, pagando 17.000 euros.

Durante la jornada, un jurado especializado evaluará los quesos participantes en parámetros como el aspecto del corte, las características olfato-gustativas, la textura y la impresión general, con una puntuación máxima de 126 puntos. Asimismo, la jornada incluirá un mercado popular en el que los asistentes podrán adquirir este queso elaborado con leche de vaca, oveja y cabra en los concejos de Cabrales y Peñamellera Alta.

En la presentación del 54º Certamen del Queso de Cabrales, el presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cabrales, Benigno Pérez, ha dicho que confía en que la cita mantenga su pujanza y se logre "igualar o superar ese récord". Por su parte, la directora general de Desarrollo Rural del Principado de Asturias, Begoña López, ha remarcado que el producto constituye "un símbolo de Asturias" y ha agradecido la labor de los hosteleros que colaboran para situar este queso en el mapa internacional.

Por su parte, el alcalde de Cabrales, José Sánchez, ha advertido de las dificultades que atraviesa el sector derivadamente de la gestión de los residuos lácteos y ganaderos en la zona. En este sentido, ha reclamado mayor respaldo institucional y social para los productores con el fin de evitar el riesgo de desaparición del certamen.