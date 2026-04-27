La CHC lleva a cabo este martes las pruebas de carga del nuevo puente en Arriondas, que se abrirá si todo sale bien

Puente de Ribadesella - CHC

OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico realizará este martes, 28 de abril, las pruebas de carga del nuevo puente sobre el río Piloña, un paso clave antes de su apertura al tráfico rodado y peatonal.

La infraestructura, ya finalizada, sustituirá al actual acceso al parque de La Concordia y forma parte del 'Proyecto de Defensa de Arriondas frente a las avenidas. Fase I (Asturias)', cuyo objetivo principal es minimizar los efectos de las crecidas de los ríos Piloña, Sella y Chico a su paso por la localidad y evitar así la repetición de inundaciones como las sufridas en junio de 2010.

Con una inversión de 3.733.359,50 euros, el nuevo puente busca mejorar la seguridad hidráulica y la movilidad en la zona. Los estudios técnicos identificaban el antiguo puente como un punto crítico que dificultaba el desagüe del río, agravado por la presión urbanística en las márgenes.

Las pruebas previstas permitirán comprobar el comportamiento estructural del puente en condiciones reales. (336 toneladas en total) en distintas posiciones para analizar la resistencia y la rigidez del tablero.

Además, un camión de tres ejes y 26 toneladas circulará a diferentes velocidades para evaluar la respuesta del puente en movimiento, midiendo parámetros como vibraciones, desplazamientos y aceleraciones. Si los resultados son satisfactorios, el puente quedará listo para su inmediata entrada en servicio.