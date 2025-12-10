La CHC trabaja en la conservación de los ríos San Juan y Aller en Mieres

Limpieza de ríos. - CHC

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en el río San Juan en Mieres y en el río Aller en Bustiello.

Estas actuaciones se realizan en el marco del Convenio firmado con el Ayuntamiento de Mieres para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el término municipal, en el que se contempla una inversión de 800.000 euros durante 4 años. Desde que comenzaron las actuaciones el 21 de noviembre de 2022 se han invertido 705.334,67 euro.

Las actuaciones en el río San Juan se ejecutan a lo largo de 110 metros y cuentan con un presupuesto inicial de 7.000 euros. Las labores principales consisten en la adecuación de la vegetación de ribera que está creciendo dentro del encauzamiento, con el objeto de mantener la capacidad de desagüe del cauce.

Las actuaciones del río Aller en Bustiello se ejecutan a lo largo de 600 metros y cuentan con un presupuesto inicial de 25.000 euros. Las labores principales consisten en la adecuación de la vegetación de ribera arbustiva, así como la retirada de árboles caídos o en pie con peligro de caída, y la de restos vegetales, con el objeto de mantener la capacidad de desagüe del cauce.