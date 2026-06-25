Chiara Oliver, DePol y Adexe y Nau actuarán en Candás dentro de la gira musical gratuita LOS40 Summer Live

Archivo - La cantante Chiara Oliver - LOS40 SUMMER LIVE 2026 - Archivo

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Candás será una de las paradas de la gira musical LOS40 Summer Live 2026 y acogerá el próximo 3 de agosto un concierto gratuito en el aparcamiento del puerto, en la calle Santolaya.

El cartel confirmado para la cita incluye las actuaciones de Chiara Oliver, DePol, Adexe y Nau, Lola Tuduri, La Beba, Cesar AC, Pikete y AWY. La jornada contará además con una sesión musical del DJ David Álvarez.

La actuación forma parte de una gira que recorrerá 22 localidades españolas entre julio y agosto y que reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama pop nacional.

Según la organización, el tour congregó a más de 200.000 personas en su edición de 2025 y volverá a ofrecer actuaciones en directo y sesiones musicales en una programación abierta al público.