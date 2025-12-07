El Chigre Menguante llega al Teatro-Auditorio de Grado el 12 de diciembre - GRADO

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro-Auditorio de Grado acogerá el próximo viernes 12 de diciembre, a las 19.30 horas, la representación de El Chigre Menguante, una comedia dirigida al público adulto a cargo de Saltantes Teatro. La función tendrá una duración de 90 minutos y las entradas, gratuitas, están disponibles en la Biblioteca.

La obra parte del planteamiento 'qué une a personas que se encuentran a miles de kilómetros': "Que son asturianos", según la sinopsis. Con cinco intérpretes, la compañía propone un recorrido por la vida y el sentir asturiano, desde la democracia hasta la actualidad, reflejando la idiosincrasia de las familias y de diferentes tipos de personajes, desde "el foriatu" hasta "el repunante".

Dirigida por Maxi Rodríguez, la obra combina humor y reflexión para retratar los tiempos de gloria y de crisis de Asturias, siempre desde la perspectiva de un humilde local, el "chigre", considerado un lugar común y punto de encuentro de todos los asturianos. Según los creadores, cualquier teatro puede convertirse así en un "chigre menguante", donde se vive el sentir propio de Asturias.