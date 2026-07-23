El ciclo de cine al aire libre del Museo de Bellas Artes y Caja Rural de Asturias llevará el arte a toda la región

Cartel de cine al aire libre. - MUSEO DE BELLAS ARTES

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Asturias y la Fundación Caja Rural de Asturias han puesto en marcha este verano un ciclo itinerante de cine al aire libre que recorrerá diferentes localidades del Principado con el objetivo de acercar la colección del museo a nuevos públicos a través del séptimo arte.

La propuesta, coordinada por Pablo de María, se enmarca en las líneas de actuación de la nueva dirección del museo, que apuesta por extender su presencia más allá de sus sedes en Oviedo y reforzar su papel como institución cultural de referencia para toda Asturias mediante iniciativas abiertas, inclusivas y descentralizadas.

Las proyecciones se celebrarán en plazas y espacios públicos que se transformarán en salas de cine al aire libre mediante una instalación itinerante con cuidada calidad de proyección, y ofrecerán una selección de películas de atractivo intergeneracional que combinarán el carácter lúdico del cine de verano con la difusión del patrimonio artístico del Museo de Bellas Artes de Asturias.

Uno de los rasgos distintivos del ciclo será el vínculo establecido entre cada largometraje y una o varias obras de la colección del museo, de modo que antes de cada sesión el público podrá asistir a una breve introducción en la que se explicarán las conexiones históricas, estéticas, iconográficas o temáticas entre las piezas seleccionadas y la película proyectada, subrayando el diálogo permanente entre el cine y las artes plásticas.

COMPROMISO DE CAJA RURAL

La participación de la Fundación Caja Rural de Asturias se inscribe en su compromiso con el desarrollo social, la cohesión territorial y la respuesta al reto demográfico, promoviendo oportunidades culturales que lleguen a todos los concejos y contribuyan a dinamizar la vida en el territorio.

Con esta iniciativa, el Museo de Bellas Artes de Asturias y la Fundación Caja Rural de Asturias reafirman su compromiso con la difusión del patrimonio y el impulso de proyectos que favorezcan la participación ciudadana, la vertebración cultural de Asturias y la creación de nuevos públicos para el arte.