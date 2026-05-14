Ciencia y cañas en Asturias: los bares de Oviedo, Gijón y Mieres se llenan de experimentos

Charla de Pint of Science enOviedo - PINT OF SCIENCE

El evento se celebra del 18 al 20 de mayo en locales de Oviedo, Gijón, Luarca, Lugones, Pola de Siero y Mieres con charlas de 20 minutos

OVIEDO/MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de Pint of Science transformará los días 18, 19 y 20 de mayo los bares de 114 municipios en laboratorios improvisados de entrada gratuita para conocer el día a día de quienes se dedican a la ciencia.

A través de charlas divulgativas, monólogos o experimentos de entre 20 y 30 minutos de duración, más de 1.300 investigadores de todas las áreas del conocimiento compartirán su trabajo en un ambiente muy distinto al habitual.

Cerca de 200 de estos eventos estarán protagonizados por personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que llenará de ciencia locales de 50 municipios distribuidos en 13 comunidades autónomas.

En Asturias estas charlas se celebrarán en Oviedo --Rocket Rock Club, El Manglar, Chelsea Café Lounge y Lata de Zinc-- y Gijón --El Coleccionista, Cervecería Morrison y Toma 3--. También está prevista la participación de establecimientos en Luarca (Valdés), Lugones y Pola de Siero (Siero) y Mieres.

Además, como en la edición pasada, el CSIC llevará su ciencia a dos espacios emblemáticos de Madrid: el Cappuccino Grand Café Gijón y La Botillería, en la Plaza de Oriente.

Pint of Science nació en mayo de 2013 en Reino Unido, cuando los investigadores Michael Mostkin y Praveen Paul organizaron una charla en sus propios laboratorios para acercar su trabajo a personas afectadas por diferentes enfermedades mentales.

El impacto fue tan positivo que surgió una pregunta clave: "si la gente va a los laboratorios ¿por qué no llevar la ciencia al lugar donde está la gente, los bares?".

Desde entonces el festival ha crecido hasta convertirse en un fenómeno global. En 2026, Pint of Science se celebrará de forma simultánea en los cinco continentes, con la participación de 27 países.

En España, la iniciativa está impulsada por la Asociación de Divulgación Científica Pint of Science España, que cuenta con el trabajo coordinado de más de 750 personas voluntarias, además del apoyo de numerosas entidades patrocinadoras y colaboradoras.

A lo largo de sus diez ediciones pasadas en España, Pint of Science ha celebrado más de 2.200 eventos en 1.000 bares, con participación de más de 5.300 investigadores y la asistencia de alrededor de 130.000 personas como público.

El CSIC destaca que la undécima edición se presenta como la más ambiciosa hasta la fecha, tanto por el número de actividades previstas como por el incremento de localidades implicadas.

El festival ha apostado este año por reforzar su presencia en entornos menos poblados, y se ha extendido a 29 áreas rurales que participan por primera vez en la iniciativa.

También incluye Pint Kids, una propuesta que por segundo año consecutivo llevará la ciencia a los más jóvenes a través de 22 sesiones dirigidas a menores desde los 3 a los 18 años de edad. A diferencia de las actividades para el público adulto, de acceso libre, las sesiones de Pint Kids requerirán inscripción previa a través de la web de la iniciativa.