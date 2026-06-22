Ciencia impulsa la atracción de talento y la especialización en centros internacionales con 800.000 euros

Un trabajador en un laboratorio - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Agencia Sekuens, ha aprobado la convocatoria de ayudas del programa postdoctoral Margarita Salas correspondiente a 2026, dotada con 800.000 euros ampliables hasta 1,2 millones, con el objetivo de reforzar el sistema asturiano de I+D+i mediante la atracción y formación de talento investigador.

Estas ayudas, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, tienen por objeto facilitar la incorporación de jóvenes científicos a centros de investigación del Principado de Asturias y potenciar la movilidad internacional de titulados doctores que hayan finalizado su tesis, según ha informado el Principado en nota de prensa.

El programa financia contratos de tres años para desarrollar proyectos de investigación y favorece de esta forma tanto la estabilización profesional del personal investigador como la colaboración con centros punteros a nivel nacional e internacional.

La Agencia Sekuens, en colaboración con la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), gestiona esta convocatoria con dos modalidades. La primera, relativa a ayudas a la incorporación de personal investigador doctor que acredite haber realizado al menos dos años de investigación posdoctoral en el extranjero. Esta línea está dotada con 600.000 euros y pretende facilitar la captación de talento y el retorno de personal investigador.

La segunda línea contempla ayudas para la formación de personal investigador doctor, que haya realizado su tesis doctoral o los estudios universitarios de grado o de máster en el Principado de Asturias, mediante la realización de estancias en centros de excelencia en I+D+i fuera de la comunidad.

La iniciativa persigue fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de Asturias mediante la incorporación de recursos humanos altamente cualificados y la mejora de su especialización.

Las ayudas Margarita Salas forman parte del calendario estable de convocatorias de Sekuens. Este instrumento permite dar continuidad a las políticas de apoyo al talento investigador, generando certidumbre en el ecosistema científico y facilitando la planificación de los centros y grupos de investigación.

En 2025 la agencia pasó a gestionar esta convocatoria, a la que se presentaron 57 solicitudes, de las cuales se aprobaron 9, que beneficiaron a 3 entidades. El apoyo concedido ascendió a 1,2 millones.

La nueva convocatoria se publicará mañana en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) y el plazo para presentar solicitudes finalizará el 31 de julio de 2026.