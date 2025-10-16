Cifuentes (PP) reclama a Barbón que cumpla con su compromiso de reforzar el juzgado de Violencia sobre la Mujer

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Manuel Cifuentes, junto a la vicesecretaria de Relaciones Institucionales y de Igualdad del PP gijonés, María Mori, frente al Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS

Los 'populares' alertan de que la nueva sección judicial va "a nacer ya con una carga de trabajo importante"

GIJÓN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Manuel Cifuentes, ha afeado este jueves al presidente regional, Adrián Barbón, que no haya cumplido su compromiso de reforzar el juzgado de Violencia sobre la Mujer del Palacio de Justicia de Gijón y ha reclamado que destine una partida a ello.

Así lo ha indicado Cifuentes, en declaraciones a Europa Press frente al Palacio de Justicia de Gijón, acompañado de la vicesecretaria de Relaciones Institucionales e Igualdad del PP gijonés, María Mori.

Cifuentes ha incidido en que llevaban años reclamando la creación de un nuevo Juzgado de Violencia en Gijón, porque el que existe lleva mucho tiempo saturado de trabajo, pero cuando por fin se consigue, a su juicio, no va a solucionar esos problemas de saturación por falta de refuerzo de personal y por el hecho de tener que asumir más casos de los habituales.

A este respecto, ha apuntado que la nueva Sección de Violencia sobre la Mujer que se ha creado este año y que entrará en funcionamiento a finales de 2025 va a tener que asumir todos los asuntos de este tipo de delitos que ahora asumían juzgados no especializados del Oriente de Asturias.

Algo que se enmarca en un proceso que se ha llamado la comarcalización, para que los asuntos de violencia sobre la mujer los lleven solo juzgados, o secciones como se llaman ahora, de violencia sobre la mujer, para así dar un trato más especializado a las víctimas.

No obstante, ha llamado la atención sobre que esto supone que la sección nueva, "vaya a nacer ya con una carga de trabajo importante", ha alertado.

Al tiempo, ha remarcado que desde el pasado día 3 todas las secciones de violencia sobre la mujer de España están asumiendo ya delitos de los que antes no se ocupaban, como son otros delitos de carácter sexual.

Esto, para el diputado regional, conllevará una "sobrecarga" aún mayor de la que se venían quejando desde hace mucho tiempo todos los jueces de violencia sobre la mujer. "Ahora va a ir a más", ha insistido.

Unido a ello, ha apuntado que se presentará en el Parlamento asturiano este próximo viernes, por parte del fiscal superior de Asturias, la memoria correspondiente al año 2024, en la que se constata, entre otras cosas, que los dos juzgados que existían el año pasado de violencia sobre la mujer, el de Oviedo y el de Gijón, tramitaron en total más de 3.600 diligencias de este tipo de delitos.

"Una cifra muy alta que además aumenta cada año", ha advertido Cifuentes, antes de incidir en que si a esto se le suman las nuevas competencias de nuevos delitos, "es evidente que unos juzgados que ya estaban sobresaturados van encaminados hacia el colapso".

Relacionado con ello, ha recalcado que el PP había exigido al Gobierno asturiano el refuerzo en medios humanos y materiales en la Justicia en Asturias.

Sobre ello, ha apuntado que Barbó se había comprometido a destinar 500.000 euros para reforzar personal de estos juzgados, provenientes de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia sobre los Mujeres, es decir, del Ministerio.

A este respecto, ha remarcado que, si bien la cifra le parece "absolutamente insuficiente", pese a haber asumido en este mes las nuevas competencias, el Gobierno asturiano no ha cumplido con esa promesa.

A mayores, ha recriminado al Ejecutivo regional que no haya destinado fondos propios a reforzar los juzgados de violencia sobre la mujer pese a haber batido todos los récords de recaudación fiscal, ya que en el año 2024 se recaudaron, a través de impuestos, más de 5.700 millones de euros.

Se ha preguntado, en este sentido, "cómo es posible que haga depender esos refuerzos de 500.000 euros, que supuestamente van a venir del Ministerio, pero que nadie sabe dónde están todavía".

Cifuentes ha lamentado que los servicios públicos en Asturias se sostienen por el sacrificio y por el esfuerzo de los profesionales que los prestan, en este caso el personal y los jueces y juezas de violencia sobre la mujer, pero no gracias a la gestión "nefasta" del Gobierno del Principado.

Ha remarcado, asimismo, que el problema no es solo que hay que aumentar el personal, es que hay que reorganizar todo el que existe en la Justicia en Asturias para prestar servicio a los diferentes jueces de las diferentes materias. Ha matizado, asimismo, que la necesidad de refuerzo afecta no solo a estos juzgados, sino a toda la Justicia en Asturias.