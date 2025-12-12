Cifuentes (PP) recrimina al Principado su "falta de apuesta" por la Justicia

El diputado regional del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Manuel Cifuentes, frente al Palacio de Justicia de Gijón. - PP ASTURIAS

GIJÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Manuel Cifuentes ha criticado este viernes el proyecto de Presupuestos de la Consejería de Hacienda en materia de Justicia para el año 2026.

Cifuentes, en rueda de prensa frente al Palacio de Justicia de Gijón, ha tildado de "decepcionantes" los presupuestos en materia de Justicia, al disminuir, según él, la inversión en un 12 por ciento, pasando de 8,1 a 7 millones de euros.

En cuanto a los niveles de ejecución presupuestaria, ha lamentado que el Gobierno asturiano mantenga, a su modo de ver, su línea de "incumplimientos", al asegurado que, a 31 de octubre pasado, solo se ha ejecutado el 37 por ciento de las inversiones y el 33 por ciento de los fondos europeos.

El diputado del PP ha incidido en que el 90 por ciento de las inversiones previstas para 2026 son para dos sedes judiciales, Pravia y Cangas de Narcea, "como si la Justicia en Asturias no tuviera más problemas", ha remarcado.

Al tiempo, ha llamado la atención sobre que el Gobierno asturiano no ha dado solución a la digitalización de la Justicia o a la "carencia" de medios materiales y de personal, a lo que ha sumado unas sedes "en su mayoría obsoletas y que no cumplen las mínimas condiciones para el trabajo".

Se ha referido, asimismo, a la reunificación de sedes judiciales en Oviedo, que, según él, cuenta con una partida presupuestaria de 400.000 euros. Dicho esto, ha incidido en que "su destino concreto es un completo misterio".

LEY ORGÁNICA

Por otro lado, el diputado 'popular' ha aludido al proceso de implantación de Ley Orgánica de medidas para la eficiencia de la Justicia.

"Resulta curioso que en la memoria del proyecto de Presupuestos para 2026 se afirme que implantar correctamente esta Ley es el principal objetivo estratégico para el próximo año, cuando su implantación debería estar culminada este año", ha recalcado.

Sobre esta cuestión, ha recordado que el PP lleva todo el año advirtiendo al Gobierno de Asturias del retraso de la implantación de esta ley. "El 1 de enero debería estar operativa la nueva oficina judicial en los tribunales de Gijón, Oviedo y Avilés, y no va a ser así", ha sostenido Cifuentes, quien ha insistido en la "falta" de medios.

"Mucho nos tememos que el próximo año la Justicia asturiana estará abocada al colapso, y será responsabilidad exclusiva del Gobierno de Asturias", ha augurado el diputado del PP.