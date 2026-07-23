Cinco años de internamiento y dos de libertad vigilada para la menor que mató a su cuñada en Candamo

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OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La menor detenida en noviembre de 2025 por la muerte de su cuñada en Candamo ha reconocido este jueves los hechos que le atribuía la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado y ha asumido, de acuerdo con las acusaciones y su defensa, una medida de cinco años de internamiento en régimen cerrado y otros dos de libertad vigilada por un delito de asesinato, según ha informado la Fiscalía.

La vista se ha celebrado ante la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Oviedo, donde la joven, nacida en 2007, ha admitido los cargos que pesaban contra ella por la agresión mortal cometida el 15 de noviembre de 2025, cuando residía en el domicilio de su pareja junto con los padres de él.

Según el relato de la Fiscalía, ese día, hacia las 16.00 horas, la menor mantuvo una acalorada discusión con sus suegros, que le comunicaron su intención de llamar a su familia para que la recogiera y se trasladara a vivir con ellos a Avilés, tras lo que fue a la cocina, cogió un cuchillo y salió apresuradamente al exterior de la vivienda, donde se dirigió a la hermana de su novio y, sin mediar palabra, le asestó una puñalada en el costado izquierdo que le causó la muerte.

Desde la fecha de los hechos, la menor venía cumpliendo una medida cautelar de internamiento terapéutico en régimen cerrado, que ahora se ve sustituida por la medida acordada en la vista al considerarse los hechos constitutivos de un delito de asesinato del artículo 139.1.1º del Código Penal, en relación con el artículo 10.2 b) de la Ley Orgánica 5/2000.

Además de las medidas de internamiento y libertad vigilada, la resolución establece que la menor deberá indemnizar en concepto de responsabilidad civil a los padres de la fallecida con 180.000 euros.