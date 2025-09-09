Cinco concejos asturianos estarán este martes en riesgo 'muy alto' por incendios forestales, según el Indurot

Mapa de la previsión de riesgo de incendios forestales en Asturias para el 9 de septiembre de 2025. - INDUROT

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco concejos asturianos tendrán este martes 9 de septiembre un índice 'muy alto' de riesgo de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Los concejos que tendrán el índice 'muy alto' se sitúan en el occidente de la región. En concreto, se trata de Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Somiedo.

Además, los concejos de Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Piloña y Ponga estarán en riesgo 'alto'. El resto de Asturias estará en riesgo 'moderado'.