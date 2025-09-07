Cinco concejos asturianos en riesgo 'muy alto' de incendios forestales este domingo, según el Indurot

Mapa de riesgo de incendios forestales en Asturias para el 7 de septiembre de 2025. - INDUROT

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco concejos asturianos figuran este domingo en riesgo 'muy alto' de incendios forestales, según el cálculo del índice realizado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) para el 7 de septiembre. Los concejos afectados son Belmonte de Miranda, Cangas de Narcea, Degaña, Ibias y Somiedo.

El resto de concejos están calificados en riesgo 'alto', mientras que solo seis concejos se encuentran en riesgo 'moderado', por lo que desde el Gobierno del Principado recomiendan mucha precaución y seguir las indicaciones de emergencia y evitar cualquier práctica de riesgo en zonas forestales durante los próximos días.

Indurot insiste en la necesidad de extremar las precauciones ante las condiciones meteorológicas y recuerda que, en 'muy alto', están prohibidas todo tipo de quemas y actividades susceptibles de provocar un incendio forestal.