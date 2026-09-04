Cinco concejos del suroccidente asturiano tendrán este sábado un índice 'muy alto' de riesgo de incendios forestales

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco de los 78 concejos de Asturias presentarán este sábado, 5 de septiembre, un índice 'muy alto' de riesgo de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

En concreto, los concejos que estarán en nivel 'muy alto' están en el suroccidente asturiano y son los de Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Somiedo. El resto de Asturias se situará en nivel 'alto' de riesgo de incendios forestales.

El índice de riesgo de incendios forestales de Asturias establece cinco niveles, de menor a mayor: 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.