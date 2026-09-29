Cinco empresas, finalistas en Gijón al Premio SME's & Startups del Defence & Tech Summit

Archivo - LABoral Centro de Arte y Creación Industrial - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la competición SME's & Startups del Defence & Tech Summit ha seleccionado a cinco empresas finalistas, que defenderán sus propuestas en Gijón este próximo miércoles, en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Según una nota de prensa de Gijón Impulsa, se busca poner en valor el talento, la innovación y la capacidad tecnológica de pequeñas y medianas empresas y startups vinculadas a las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la defensa.

Las cinco empresas finalistas son: Aleph Tech R&D S.L.; Blackfishid S.L.; Intrustop S.L.; Quantum Computing Solutions; y Umibots Smart Solutions S.L..

Asimismo, el jurado ha estado formado por representantes de siete entidades del ecosistema empresarial, tecnológico y de defensa: Luis A. Díaz (Gijón Impulsa), Jimena Pascual (CTIC Centro Tecnológico), Enrique Jáimez (Clúster TIC de Asturias), Carlos Ruiz Fonseca (CEOE), Carolina Díaz (Hub Defensa Asturias), José Carlos Acejo Lama (Hub Defensa Andalucía) y Silvia Gamo (Fundación Círculo) y Susana Pascual, presidenta del Defence & Tech Summit.

El jurado ha valorado las diferentes propuestas atendiendo a criterios relacionados con su carácter innovador, el potencial de la solución presentada, su aplicación y capacidad de respuesta ante los retos actuales de la industria, así como las posibilidades de desarrollo y crecimiento de los proyectos.

Para Gijón Impulsa, el apoyo a esta iniciativa responde al objetivo de contribuir a generar conexiones entre talento, tecnología, empresa e inversión y favorecer que proyectos innovadores puedan encontrar nuevas oportunidades de desarrollo y acceso a mercados.

En este sentido, la competición pretende ofrecer a las empresas participantes no solo la posibilidad de optar a un reconocimiento económico, sino también un espacio de visibilidad y conexión con potenciales socios, clientes, inversores y empresas tractoras del ecosistema tecnológico e industrial.