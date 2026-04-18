Cinco proyectos asturianos competirán en Europa por la prevención de residuos electrónicos

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OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cogersa ha seleccionado cinco proyectos que representarán a Asturias en la final de los Premios Europeos de Prevención de Residuos, que se celebrará a comienzos de junio en Bruselas.

Las iniciativas han sido desarrolladas por el Ayuntamiento de Ribadesella, el grupo empresarial Talento Corporativo, la Asociación Cultural Mercado Artesano y Ecológico de Gijón, los centros educativos Escuela Revillagigedo y CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón, así como por la familia gijonesa Criado Lameiro.

El jurado ha escogido estas cinco propuestas entre un total de 169 acciones desarrolladas en Asturias durante la última Semana Europea de la Prevención de Residuos, celebrada entre el 22 y el 30 de noviembre bajo el lema 'Conecta el valor, desconecta el residuo'.

Las iniciativas seleccionadas destacan por su contribución al consumo responsable, la reutilización y la reparación de aparatos eléctricos y electrónicos, así como por su carácter innovador y replicable en otros territorios.

Entre ellas figura el proyecto Reciclar tecnología es sembrar futuro, impulsado por el Ayuntamiento de Ribadesella, que permitió la recogida de más de 180 dispositivos electrónicos en colaboración con centros educativos.

En el ámbito empresarial, Talento Corporativo ha sido reconocido por Talento Circular: recicla, reutiliza, reconstruye, centrado en la reutilización de equipos informáticos en desuso con fines sociales.

Por su parte, la Asociación Cultural Mercado Artesano y Ecológico de Gijón ha sido seleccionada por su propuesta de reciclaje creativo Conecta, repara, crea, mientras que la familia Criado Lameiro ha destacado en la categoría de ciudadanía con una iniciativa de sensibilización sobre el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos.

En la categoría educativa, la Escuela Revillagigedo y el CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón han sido elegidos por un proyecto conjunto que combina recogida selectiva, reparación y reutilización con fines didácticos.

El consorcio coordina en Asturias la Semana Europea de la Prevención de Residuos desde 2010, periodo en el que se han desarrollado más de 2.300 acciones con la participación de cerca de 1.800 entidades, logrando varios reconocimientos a nivel europeo en distintas ediciones del certamen.