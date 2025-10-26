El Cine Felgueroso de Sama proyecta este lunes la película 'La gran ambiciñón' con entrada libre

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Langreo. - AYUNTAMIENTO DE LANGREO - Archivo

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo, en colaboración con Laboral Cinemateca Ambulante, ha presentado la proyección de 'La gran ambición (El político que quiso cambiar Italia)', reciente ganadora de varios galardones en los Premios David di Donatello 2025, entre ellos el de Mejor Actor para Elio Germano y el de Mejor Montaje, además de haber obtenido trece nominaciones en total.

según ha informado el consistorio, la sesión tendrá lugar este lunes 27 de octubre a las 19.30 horas en el Cine Felgueroso de Sama, con entrada libre hasta completar aforo. La película se proyectará en versión original italiana subtitulada en español (VOSE).

Dirigida por Andrea Segre, La gran ambición es un intenso drama histórico de 123 minutos que retrata la figura de Enrico Berlinguer, histórico líder del Partido Comunista Italiano, en los años más decisivos de su trayectoria política, entre 1973 y 1978.

La cinta reconstruye el momento en que Berlinguer estuvo a punto de alcanzar el poder mediante la alianza con la Democracia Cristiana, conocida como el "compromiso histórico". Sin embargo, el secuestro y asesinato de Aldo Moro, líder democristiano, frustró aquel intento de cambiar profundamente el rumbo político de Italia y, con ello, el equilibrio de la Guerra Fría.

La actividad se enmarca dentro del ciclo Laboral Cinemateca Ambulante, una iniciativa que acerca a los municipios asturianos una cuidada selección de cine nacional e internacional, comisariada por el Festival Internacional de Cine de Xixón.