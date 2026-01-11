El 'Cine de los Martes' de Avilés bate récords de asistencia en 2025 con 8.448 espectadores

Archivo - Sala de cine. - AYUNTAMIENTO DE LAREDO - Archivo

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cine de los Martes, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, ha batido récords de asistencia en 2025 al alcanzar un total de 8.448 espectadores.

En concreto, en 2025 se alcanzó una media por película de 281 espectadores, unas cifras que, para el Ayuntamiento, "sin duda demuestran el interés y el apoyo constante del público a esta importante y habitual actividad de la programación cultural de la cuidad".

Las tres películas más vistas el año pasado fueron 'Marco' con 459 personas, 'Sorda' con 386 y 'Cómo convertirse en millonario antes de que muera la abuela0 con 364 espectadores.

Estos datos superan los registros alcanzados en 2024, cuando el Cine de los Martes logró pasar por primera vez de los 7.000 asistentes, con una media de 254 personas por película.

La actividad, coordinada por Jorge Iván Argiz, codirector del Festival Celsius, se mantiene en 2026 con una programación de 30 películas de estreno, calidad y carácter autoral.