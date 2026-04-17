La cineasta asturiana Graciela Mier gana el premio al mejor cortometraje internacional en el NYCIFF de Nueva York

La premiada Graciela Mier. - GRACIELA MIER

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz y cineasta asturiana Graciela Mier ha sido galardonada con el premio al Mejor Cortometraje Internacional en el New York City International Film Festival (NYCIFF) por su trabajo 'Serena', presentado en la programación oficial de la 18ª edición del certamen en una proyección celebrada en Park Avenue.

El pase reunió a público, prensa especializada y representantes de la industria cinematográfica independiente neoyorquina, en una edición en la que se han exhibido producciones de numerosos países y cuyos premios se conceden tras un proceso de selección especialmente competitivo.

'Serena', un cortometraje de ocho minutos, combina drama psicológico y elementos de ciencia ficción doméstica para abordar la relación entre tecnología, identidad y vulnerabilidad desde una perspectiva íntima y autoral. La pieza forma parte de la línea creativa de Mier, centrada en la exploración de la psicología humana y una estética minimalista.

Tras la proyección, la cineasta ha afirmado que "Nueva York es un lugar donde las historias respiran de otra manera. Presentar 'Serena' aquí ha sido un recordatorio de por qué hacemos cine: para reconocernos en la mirada de los otros, incluso cuando creemos estar solos".

El reconocimiento en Nueva York se suma a la trayectoria en crecimiento de Mier, que combina interpretación, dirección, escritura y producción. En los últimos años ha participado en distintos proyectos audiovisuales, entre ellos el largometraje documental de Lucía Tello Díaz sobre el colectivo Boa Mistura, además de asumir labores de producción en diferentes iniciativas.

Licenciada en Historia del Arte, Graciela Mier ha desarrollado una carrera polivalente en el ámbito audiovisual y ha ejercido como jurado en festivales internacionales. En la actualidad preside la Academia del Cine Asturiano, desde donde impulsa iniciativas de profesionalización y apoyo al talento regional.

Mier trabaja actualmente en el desarrollo de su primer largometraje, 'Regina', inspirado en la historia real de una artista conocida como 'La Asturianita', un proyecto que supone un nuevo paso en su trayectoria creativa y su proyección internacional.