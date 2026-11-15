La ciudad acoge este lunes una nueva edición del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hotel de la Reconquista de Oviedo acogerá este lunes, 16 de noviembre, la vigésimo primera edición del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR, una feria organizada por la consultora Círculo Formación para ayudar a los jóvenes a decidir qué grado estudiar.

Según ha informado la organización, el salón permanecerá abierto de 10.00 a 14.00 horas para colegios con cita previa y de 15.30 a 17.30 horas para el público general. Durante la jornada, los asistentes -estudiantes de Bachillerato, padres y orientadores- podrán consultar directamente con los centros educativos los grados de su interés, planes de estudios, requisitos de acceso, precios, becas y opciones de alojamiento.

En esta edición, la feria recorrerá hasta el próximo mes de febrero un total de 25 ciudades españolas y estará presente también en Portugal, Italia y México.

Desde la consultora han destacado que, tras 20 años de trayectoria, el certamen se ha consolidado como una herramienta para facilitar una elección académica más consciente ante los constantes cambios en el panorama laboral, la revolución tecnológica y la proliferación de estudios especializados.