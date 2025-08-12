La ciudad incorpora a su oferta de ocio estival un tren turístico por el centro de la ciudad

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Avilés continúa incrementando su oferta de ocio durante este verano e incorpora una nueva propuesta para todos los públicos: el tren turístico, que recorrerá el centro de la ciudad desde hoy martes 12 y hasta el jueves 28 de agosto.

Destaca el Ayuntamiento que se trata de una forma más de disfrutar de Avilés contemplando sus calles y plazas a bordo de los vagones de este peculiar modo de transporte.

El tren turístico estará operativo de martes a domingo en horario de tarde, de 16 a 21 horas, y también en horario de mañana, de 12 a 14 horas, los viernes, sábados y domingos. Las salidas se producirán cada hora, aproximadamente.

Los viajes, que tienen un coste de tres euros por persona, tendrán como punto de partida y llegada la plaza de España, con la excepción de los días en que el Mercado Medieval ocupe las calles próximas. En esas jornadas, el tren tendrá su punto de partida y llegada en la calle de La Muralla, junto al palacio de Camposagrado