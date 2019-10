Ciudadanos acusa a la consejera de Cultura de "utilizar la llingua" para hacer "teatro" electoralista en el Parlamento

Publicado 01/10/2019 13:23:37 CET

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, ha asegurado este martes tras conocer la pretensión de la Consejera de Cultura de realizar su comparecencia en la Junta en lengua asturiana que "lo que ha sucedido en la Comisión de Cultura es puro teatro. El PSOE de Barbón con Berta Piñan como estrella invitada se dedica a montar una escena sobre un problema inexistente para hacer propaganda electoral permanente".

Pérez Macho ha explicado que, cuando la consejera solicitó de manera informal la semana pasada a los grupos parlamentarios su autorización para dirigirse a la Comisión de Cultura en bable, desde Ciudadanos se respondió que el Reglamento dice que esa prerrogativa está reservada a los diputados y que la consejera no goza de tal consideración, por lo cual debería pedir un permiso especial a la Mesa de la Cámara y a la Junta de Portavoces. "Les dijimos que sí, pero cumpliendo la ley", ha remarcado.

En el mismo sentido desde Ciudadanos sostienen que se exigió al Gobierno que se tuviera en cuenta que debía proporcionarse en todo caso un servicio técnico de traducción simultánea, que garantizase que no se conculcasen derechos fundamentales de todos los diputados, como es el de entender la lengua en la cual se les habla; además de facilitar el servicio de transcripción para el Diario de Sesiones y demás servicios de la Cámara.

"Dijimos que no tenemos ningún problema en que se use el asturiano en el parlamento, tal y como permite la Ley de Uso y Promoción a los diputados, pero la señora Berta Piñán no lo es y además, no se puede conculcar el derecho constitucional de los diputados, en tanto que representantes de todos los asturianos, de los funcionarios de la Junta y de la prensa asistente a entender la lengua en la que se les habla y a participar en los asuntos públicos", ha señalado Pérez Macho.

"En Ciudadanos lamentamos que la Consejera Berta Piñán monte una escena para centrar la atención en un conflicto inexistente y que se dedique a usar políticamente la llingua, como herramienta enfrentamientos y maniobra de disuasión", ha finalizado.