Ciudadanos advierte de la ausencia de una estrategia de movilidad sostenible en Asturias

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de infraestructuras y diputado de Ciudadanos en la Junta General, Sergio García, ha advertido este lunes de la ausencia de una estrategia de movilidad sostenible en Asturias. "En la zona central hay un claro ejemplo de ausencia de movilidad adecuada. Por ejemplo, para trasladarse de Lugones a Colloto separadas por seis kilómetros de distancia, se tarda lo mismo en transporte público que andando, aproximadamente una hora", ha señalado.

Así se ha manifestado el diputado de la formación naranja en una atención a los medios de comunicación en Colloto. "Los tiempos están computados en neto, es decir, sin tener en cuenta el tiempo perdido en los distintos transbordos necesarios, así como los posibles retrasos o incidencias en las cercanías. En la práctica, se tardaría lo mismo en ir andando que en transporte público", ha asegurado.

Además, el diputado ha destacado que "ni tan siquiera hace falta salir del centro de Asturias para encontrarnos con situaciones que deberían ser inasumibles a estas alturas de siglo XXI. Podría plantearles cuánto cuesta en tiempos llegar en transporte público desde los principales núcleos de población del Principado a grandes centro de trabajo como los ubicados en Siero y Llanera".

En este sentido, ha indicado que los usuarios acaban optando por el vehículo particular. "El coche ahora mismo a la vista de los precios de los combustibles no está para coger, ni además estamos preparados para que nuestra flota vaya transitando al vehículo eléctrico porque no tenemos infraestructuras para abastecerlos", ha añadido.

Por otra parte, ha aseverado que la si la "situación es sangrante" en la zona central, todavía se agrava más en las alas oriental y occidental del territorio asturiano.