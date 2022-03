Ciudadanos califica de "poco ambicioso" el acuerdo anunciado por el Gobierno con el sector del transporte

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y diputado de Ciudadanos en la Junta General, Sergio García, ha calificado de "poco ambicioso" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Comité Nacional del Transporte por Carretera, tras diez días de paro en el sector "y en cuyas reuniones no estaba presente la plataforma que está convocando los paros, y que no ha tardado en anunciar que seguirá convocándolos" advierte.

"Mil cincuenta millones en ayudas al transporte puede parecer una cifra significativa, pero si los ponemos en consonancia con los anuncios realizados hoy por Alemania, que abarcan desde desgravaciones fiscales hasta ayudas directas a las familias, o en Francia, donde la fórmula elegida es la rebaja de impuestos a los carburantes, no podemos más que calificar la solución adoptada como de poca ambiciosa", señala García.

El responsable de Ciudadanos ha señalado que "no parece que el panorama vaya a mejorar ostensiblemente. Quizá se haya logrado que el volumen de transportistas que secundan la huelga no suba hasta el cien por cien, pero si hasta hoy el seguimiento era muy grande, tal y como podemos observar viendo los estantes de los supermercados, mucho me temo que las cosas no vayan a mejorar".

Y añade que "una solución negociada a un conflicto social debería requerir la presencia de las partes implicadas en la mesa de negociación" recordando además que "urge que se reúnan con la plataforma convocante, como ya le trasladé al señor Barbón en el pasado Pleno" a quién García pregunta "por qué si quinientos millones de euros le parecía tan buena solución por qué ahora son mil" ha afirmado.