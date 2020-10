Ciudadanos critica la tardanza del gobierno en presentar las conclusiones del Plan de Movilidad

AVILÉS, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Ciudadanos ha denunciado este viernes que un año después de que se expusiera a los grupos municipales el resultado de las dos primeras fases del estudio del Plan de Movilidad Urbana de Avilés, sigue pendiente la presentación por parte del gobierno local y de la empresa Vectio de las conclusiones definitivas para su estudio y valoración.

"No puede ser que sigamos dando palos de ciego con medidas provisionales que no hacen más que confundir a la ciudadanía y que no sabemos en qué estudios están basadas", ha señalado el concejal de la formación naranja, José Luis Ferrera, a través de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación.

Cambios como los que afectan al proyecto del Parque del Muelle o la reordenación del tráfico en Versalles no tienen sentido, según Ciudadanos Avilés, sin tener aprobado el Plan de Movilidad.

"Todos estos cambios deben estar respaldados por el Plan de Movilidad, incluso la implantación de la nueva ordenanza de terrazas depende en muchas calles de los cambios que se produzcan con la puesta en marcha de dicho plan, o la tan necesaria y solicitada reestructuración de las líneas y frecuencias del transporte público", ha finalizado Ferrera.